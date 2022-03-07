Рапунцель из Талдыкоргана отрастила волосы длиной 2 метра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 87-летняя Нуршаруан Тустикбаева живет в городе Талдыкорган. Она никогда не подстригала свои волосы. Длина её волос - около двух метров. Корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала об уходе и поделилась секретом длинных волос.

По словам нашей героини, женская красота заключена в волосах.

«Ученые сейчас начали говорить о свойстве длинных волос. А наши предки давно это изучили и доказали. Раньше девушки с длинными волосами пользовались особым уважением. Стричь волосы считалось плохой приметой. Люди верили, что неуместная стрижка длинных волос может привести к неудаче. Прежде всего, длинные волосы - это женская красота. Также у женщин с длинными волосами характер мягкий, добрый, отзывчивый, спокойный», - говорит Нуршаруан Тустикбаева.

По словам жительницы Талдыкоргана, длина ее волос сегодня составляет около 2 метров.

«Ухаживать за такими волосами непросто. В наше время не было такого количества жидкого мыла, шампуня и масел, как сейчас. Впрочем, мы применяли то, что было в наличии. Волосы мыли кефирной сывороткой, и я до сих пор так делаю. Затем хорошо просушиваю, заплетаю свои волосы в косы. Я никогда не распускала свои волосы, хожу в платке», - улыбнулась бабушка.

Сегодня у Нуршаруан Тустикбаевой 29 внуков и 41 правнук. Из них многие - девочки.

«Я родила 11 детей. От них сейчас есть внуки, правнуки. Сейчас жду праправнука. Я постоянно говорю своим невестам и дочерям, что у казахских девушек должны быть длинные волосы. Ведь это знак красоты» , - говорит наша героиня.

87-летняя бабушка по-прежнему ведёт активную жизнь. На все семейные мероприятия ездит сама.

«Несмотря на то, что мне 87 лет, я одна езжу на семейные посиделки, в магазин, на школьные мероприятия моих правнуков. Дома за мной хорошо ухаживают мои дети. Чувствую себя бодро. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших прекрасных женщин с праздником! Желаю всем мира и добра. Цените то, что имеете и не забывайте традиции, которые передались от наших предков», - подытожила талдыкорганская бабушка.