Ранними овощами из Таджикистана обеспечат жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выделенные из местного бюджета 5,5 млрд тенге на обеспечение жителей Жамбылской области продовольствием полностью задействованы в работе по формированию регионального стабилизационного фонда. О запасах стабилизационного фонда сообщил на брифинге в РСК руководитель сектора по управлению региональным стабфондом АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Арман Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 344 млн тенге находятся на расчетном счете банка второго уровня, 2,5 млрд тенге – это запасы социально значимых продовольственных товаров, 317 млн тенге – дебиторская задолженность по реализованным товарам, а также 1,2 млрд тенге в «оборотной схеме» - предоставление льготных кредитов под 0,01% субъектам малого и среднего бизнеса, при котором предприниматель обязуется поставлять в торговые точки продукцию по фиксированным ценам в определенный период», – пояснил руководитель стабфонда АО «СПК «Тараз» Арман Туймебаев.

По словам спикера, в 2022 году в региональный стабилизационный фонд было закуплено 7 тысяч тонн муки, реализованной хлебопекарным организациям, 5 260 тонн сахара, из которых одна тысяча тонн реализована, еще одна тысяча тонн находится на складах СПК и 3 260 тонн - на складах Меркенского сахарного завода. Закуплено было также 220 тысяч литров растительного масла, остаток на сегодняшний день составляет 162 тысячи литров. На складах СПК сейчас хранится 1,5 млн штук яиц, 68 тонн гречневой крупы, 1 600 тонн картофеля, лука, моркови и капусты.

«В этом году приобретено 2 тысячи тонн муки, предназначенной для местных пекарен в феврале – марте, а также 300 тысяч литров молока, которые поставщик хранит на своих складах. Что касается овощей, то, помимо 70 тонн лука, имеющегося на складе стабилизационного фонда, заключены договоры по «оборотной схеме» на 862,5 тонны с КХ «Шарипов» и на 300 тонн с КХ «Байлык».

В рамках договоров займа, как пояснил спикер, эти два хозяйства взяли на себя обязательства до конца срока действия договора обеспечить население области объемом лука. По условиям договора, заключенного между СПК и предпринимателем, заемщик использует предоставленные заемные средства для реализации овощной продукции, в том числе лука, в период с января по декабрь этого года по ценам ниже рыночных на 15% и более. То есть предприниматель берет на себя обязательства поставлять лук в период межсезонья в объемах и по ценам, указанным в графике.

«Что касается ситуации по сахару, то здесь во избежание дополнительных финансовых трат СПК предусмотрено в договоре с Меркенским сахарным заводом хранение и доставка сахара до города Тараза за счет поставщика. Для недопущения порчи (комкования) сахара, находящегося на складах СПК, проводятся работы по его освежению. Сахар, близкий к порче, продают, пока не испортился, а на вырученные деньги покупают новый, свежий», - пояснил он.

В этом году для обеспечения населения области экспортными и ранними овощами ведутся переговоры с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана.

«Буквально на следующей неделе запланирован организованный визит в Таджикистан для заключения контрактов на дополнительные объемы ранних овощей. Активно ведутся работы по заключению форвардных договоров по приобретению овощей урожая 2023 года – 2 тысячи тонн картофеля, тысяча тонн лука, тысяча тонн моркови и 500 тонн капусты», – отметил руководитель стабфонда АО «СПК «Тараз» Арман Туймебаев.