Раннее половодье ожидают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вероятно ранее прохождение паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова на заседании акимата отметила, что риски связаны с большими запасами снега на территории Северо-Казахстанской и соседних областей.

«По данным гидрометеорологических наблюдений, объемы влагозапасов в снежном покрове выше среднемноголетних норм на 30-80% - приток в Астанинское и Селетинское водохранилища и бассейнах рек Шагалалы, Жабай и Колутон Акмолинской области и 80% - в Северо-Казахстанской области в приток Сергеевского водохранилища», - сказала К.Мергалимова.

Показатели осеннего увлажнения почвы тоже больше среднемноголетних норм. Наполняемость водоемов по территории области высокая. В частности, Сергеевского водохранилища на 25 февраля составляет 95%.

«В связи с аномально теплой зимой отмечается раннее начало движения воды и весенних ледовых явлений - вода на льду - на реках Шарык, Шагалалы, Камысакты и Акан Бурлук. Толщина льда на реке Есиль меньше прошлогодних значений на 15-30 см», - сообщила К.Мергалимова.

В марте снега еще прибавится. Количество осадков ожидается больше нормы. В течение месяца будут проходить циклоны с атмосферными осадками. В начале марта ожидается мокрый снег, с середины - снег с переходом в дождь. Существенное потепление во второй декаде приведет к интенсивному таянию снега.

«В связи с ожидаемым повышенным температурным фоном и сильными осадками в виде дождя в марте возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков и ранее развитие весенних процессов на реках области», - подчеркнула главный синоптик области.

Из-за прогнозируемой сложной паводковой ситуации Казгидромет начал выпуск ежедневного гидрологического бюллетеня. С марта еженедельно будет предоставляться основной гидрологический прогноз с уточнением каждые три дня.

Сейчас синоптики и спасатели проводят снегозамеры в оврагах и балках. В регионе работают 19 гидрологических постов.