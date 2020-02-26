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      Северо-Казахстанская область

    Раннее половодье ожидают в Северном Казахстане

    26 Февраля 2020, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вероятно ранее прохождение паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова на заседании акимата отметила, что риски связаны с большими запасами снега на территории Северо-Казахстанской и соседних областей.

    «По данным гидрометеорологических наблюдений, объемы влагозапасов в снежном покрове выше среднемноголетних норм на 30-80% - приток в Астанинское и Селетинское водохранилища и бассейнах рек Шагалалы, Жабай и Колутон Акмолинской области и 80% - в Северо-Казахстанской области в приток Сергеевского водохранилища», - сказала К.Мергалимова.

    Показатели осеннего увлажнения почвы тоже больше среднемноголетних норм. Наполняемость водоемов по территории области высокая. В частности, Сергеевского водохранилища на 25 февраля составляет 95%.

    «В связи с аномально теплой зимой отмечается раннее начало движения воды и весенних ледовых явлений - вода на льду - на реках Шарык, Шагалалы, Камысакты и Акан Бурлук. Толщина льда на реке Есиль меньше прошлогодних значений на 15-30 см», - сообщила К.Мергалимова.

    В марте снега еще прибавится. Количество осадков ожидается больше нормы. В течение месяца будут проходить циклоны с атмосферными осадками. В начале марта ожидается мокрый снег, с середины - снег с переходом в дождь. Существенное потепление во второй декаде приведет к интенсивному таянию снега.

    «В связи с ожидаемым повышенным температурным фоном и сильными осадками в виде дождя в марте возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков и ранее развитие весенних процессов на реках области», - подчеркнула главный синоптик области.

    Из-за прогнозируемой сложной паводковой ситуации Казгидромет начал выпуск ежедневного гидрологического бюллетеня. С марта еженедельно будет предоставляться основной гидрологический прогноз с уточнением каждые три дня.

    Сейчас синоптики и спасатели проводят снегозамеры в оврагах и балках. В регионе работают 19 гидрологических постов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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