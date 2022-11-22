Раненого лебедя спас житель Карагандинской области

22 Ноября 2022, 15:17

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель села Акбел Бухар-Жырауского района Карагандинской области Даукен Тайгожин спас раненого лебедя. Из-за отсутствия части крыла птица едва не замерзла на озере Корганколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лебедя на водоеме жители села Акбел заметили еще две недели назад. Он отчаянно пытался взлететь, но у него ничего не получалось.

«Мы видели лебедя на озере, но подойти близко не могли: он боялся. Да и лед был неокрепший. А вот на днях птица сама вышла на берег и даже приблизилась к селу. Мы поняли, что ей требуется помощь. Загнали в мой огород и поместили в сарай с курами. Сейчас лебедь к нам привыкает, активный. Хорошо ест, пьет воду. Но летать больше, наверное, не сможет», – говорит Даукен.

Посмотреть на лебедя к Даукену приходят не только дети села, но и взрослые. Мужчина отметил, что птица стала настоящей звездой населенного пункта.

«Супруга смеется, говорит, что лебедя нужно назвать Звездочкой. Мы уже привыкли к нему. Готовы заботиться о нем, кормить и поить. Это ведь очень красивая птица. С детства нас учили, что лебедей нужно беречь», – говорит сельчанин.

В акимате Акбелского сельского округа сообщили, что передали информацию о лебеде в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Возможно, в скором времени птица обретет новый дом.