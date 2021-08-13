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Ранее судимый мужчина продавал поддельные паспорта вакцинации в ВКО

13 Августа 2021 20:48
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Ранее судимый мужчина продавал поддельные паспорта вакцинации в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В ВКО за продажу поддельных паспортов вакцинации задержан ранее судимый мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

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Сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области продолжают осуществлять мониторинг и незамедлительно реагировать на факты незаконного изготовления и реализации паспортов вакцинации. Если на прошлой неделе, как уже ранее сообщалось, в городе Семее были задержаны двое медицинских работников, организовавших схему продажи указанных медицинских паспортов, то на этот раз в поле зрения полицейских попал житель Глубоковского района.

Правоохранители установили, что 43-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, решил подзаработать на обмане граждан, путём предоставления им услуг по получению паспортов вакцинации.

Доверчивые, и к тому же недобросовестные граждане, не желавшие получать вакцину от коронавирусной инфекции, перечисляли на счёт мужчины 5 тысяч тенге и свои документы, удостоверяющие личность.

В свою очередь, злоумышленник с помощью специального компьютерного приложения и фотошопа изготавливал поддельные паспорта вакцинации, вставляя в них фотографии этих граждан.

Как отметил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев: «В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по статье 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов ) и 190 (мошенничество) УК РК. Устанавливаются и допрашиваются все граждане, которые обращались к нему для получения поддельных паспортов вакцинации».

Следует отметить, что подобного рода поддельные паспорта вакцинации соответствующими правами в рамках программы «Аshyg» их владельцев не наделяют.



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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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