Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Ранее судимого мужчину с оружием задержали полицейские Туркестанской области

    26 Января 2022, 11:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее судимого мужчину с оружием задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Тулькубасский РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей носит с собой оружие. Получив информацию, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его на улице по месту жительства.

    При обыcке оперативники обнаружили у мужчины обрез охотничьего ружья 16-го калибра и спортивный сигнальный пистолет. Изъятое в качестве вещественных доказательств оружие направили на экспертизу.

    Факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Установлено, что подозреваемый, доставленный в Тулькубасский РОП, ранее судим за кражу. Со слов мужчины, он обнаружил незарегистрированное незаконно хранящееся оружие на улице. По факту проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус