Ранее купившие землю граждане также могут рассчитывать на бесплатный земельный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, имеющие земельный участок, ранее приобретенный на основании гражданско-правовой сделки, также имеют право претендовать на другой участок земли, предоставляемый государством. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между тем, в ведомстве предупредили, что бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предоставляются только один раз.

«Гражданин может получить бесплатный участок, если ранее не получал землю для ИЖС от государства», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства в ответ на запрос редакции.

По информации, представленной руководителем комитета МСХ РК, на сегодняшний день в очередь поставлено около 2 млн человек.

«Эта цифра меняется каждый день. Что касается количества очередей в региональном разрезе, то эту информацию могут предоставить областные акиматы», - заключили в Минсельхозе.