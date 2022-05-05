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    Ранее купившие землю граждане также могут рассчитывать на бесплатный земельный участок

    5 Мая 2022, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, имеющие земельный участок, ранее приобретенный на основании гражданско-правовой сделки, также имеют право претендовать на другой участок земли, предоставляемый государством. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Между тем, в ведомстве предупредили, что бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предоставляются только один раз.

    «Гражданин может получить бесплатный участок, если ранее не получал землю для ИЖС от государства», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства в ответ на запрос редакции.

    По информации, представленной руководителем комитета МСХ РК, на сегодняшний день в очередь поставлено около 2 млн человек.

    «Эта цифра меняется каждый день. Что касается количества очередей в региональном разрезе, то эту информацию могут предоставить областные акиматы», - заключили в Минсельхозе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Минсельхоз Общество
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