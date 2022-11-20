Раньше коллектива избирательного участка пришли голосовать жители Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На избирательный участок в Павлодаре голосующие прибыли раньше членов избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В половину шестого часа утра на наш избирательный участок уже пришли голосовать люди, их было двое. Охранник может подтвердить. Они прибыли раньше членов участковой избирательной комиссии и ждали нас, им нужно было после голосования ехать на работу сразу», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» председатель участковой избирательной комиссии № Акбота Ардагельдыкызы.

Этот избирательный участок находится в областной казахской гимназии-интернате для одаренных детей имени И. Алтансарина. В 10:00 тут проголосовали 220 человек, что считается весьма хорошим показателем явки избирателей.

«Самым пожилым избирателем была бабушка, 1937 года рождения. Таким людям вручаем памятные подарки. В этом году у нас молодых много – 22 человека, а обычно не больше десяти. Всего на участке 2149 избирателей», - добавила Акбота Ардагельдыкызы.

Число людей с ограниченными возможностями, которые написали заявления с просьбой привезти им урны для голосования прямо домой, здесь зарегистрировано 27. После 12:00 – объезд с урной по их адресам.

С утра на этот участок пришли работать пятеро наблюдателей и двое доверенных лиц кандидатов в Президенты Казахстана. Позже на участок прибыла группа наблюдателей от ОБСЕ.





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