Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Раньше коллектива избирательного участка пришли голосовать жители Павлодара

    20 Ноября 2022, 13:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На избирательный участок в Павлодаре голосующие прибыли раньше членов избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В половину шестого часа утра на наш избирательный участок уже пришли голосовать люди, их было двое. Охранник может подтвердить. Они прибыли раньше членов участковой избирательной комиссии и ждали нас, им нужно было после голосования ехать на работу сразу», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» председатель участковой избирательной комиссии № Акбота Ардагельдыкызы.

    Этот избирательный участок находится в областной казахской гимназии-интернате для одаренных детей имени И. Алтансарина. В 10:00 тут проголосовали 220 человек, что считается весьма хорошим показателем явки избирателей.

    «Самым пожилым избирателем была бабушка, 1937 года рождения. Таким людям вручаем памятные подарки. В этом году у нас молодых много – 22 человека, а обычно не больше десяти. Всего на участке 2149 избирателей», - добавила Акбота Ардагельдыкызы.

    Число людей с ограниченными возможностями, которые написали заявления с просьбой привезти им урны для голосования прямо домой, здесь зарегистрировано 27. После 12:00 – объезд с урной по их адресам.

    С утра на этот участок пришли работать пятеро наблюдателей и двое доверенных лиц кандидатов в Президенты Казахстана. Позже на участок прибыла группа наблюдателей от ОБСЕ.


    Фото автора

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
    Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров