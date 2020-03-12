Рамочные соглашения позволят сократить процедуры госзакупок до пяти дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие преимущества принесет в процесс госзакупок введение рамочных соглашений, рассказал вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По совершенствованию законодательства о госзакупках предлагается следующее: первое - в целях упрощения процедур вводится новый способ закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений. Это позволит сократить процедуры закупок до 5 рабочих дней, тогда как на сегодняшний день средняя продолжительность конкурса составляет 2 месяца», - сказал Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

По его мнению, данный способ закупок будет использоваться по таким стандартным (типичным) товарам, работам, услугам как канцелярские товары, ГСМ, услуги связи и т.д.

«На первом этапе будут отбираться потенциальные поставщики, соответствующие установленным требованиям, с которыми будет заключено рамочное соглашение. На втором этапе заказчики будут направлять к потенциальным поставщикам, с которыми заключено рамочное соглашение, заявки на приобретение товаров, работ, услуг. Договор будет заключаться с тем, кто представил наилучшее предложение», - отметил спикер.

«Второе - в соответствии с поручением Главы государства о централизации госзакупок с исключением вмешательства политических служащих в проведение госзакупок, законопроектом исключается требование об определении председателем конкурсных комиссий первых руководителей ЦГО и акимов областей», - добавил представитель Минфина.