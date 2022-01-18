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    Ракеты «Протон» не будут изготавливать после 2022 года

    18 Января 2022, 07:30

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Российский государственный космический научно-производственный центр имени (ГКНПЦ) М.В. Хруничева планирует завершить изготовление ракет-носителей «Протон» в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации госкорпорации «Роскосмос», в структуру которого входит центр Хруничева, в рамках планируемой программы пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» осталось изготовить четыре ракеты. В настоящее время на хранении находятся десять ракет-носителей «Протон-М», в 2022 году планируется завершить изготовление последних четырёх ракет.

    Как сообщил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, «мощные «Протоны» будут использоваться на Байконуре еще 4 года. На смену им приходит еще более мощная «Ангара А5М». Ее первый пуск запланирован в 2024 году с космодрома Восточный».

    Эксплуатация космического ракетного комплекса «Протон» на космодроме Байконур началась в 1965 году. Согласно статистике, на сегодняшний день произведено 426 пусков «Протонов» в разных конфигурациях, основной из которых является ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

    Как известно, решение о поэтапном сокращении запусков с космодрома Байконур ракет-носителей «Протон», использующих в качестве топлива токсичный гептил, было заложено в соглашении между Правительствами Казахстана и России по созданию на космодроме Байконур нового, экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» еще 2004 году.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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