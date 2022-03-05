Ракету «Союз-2.1б» разберут на составные части, спутники One Web остаются на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – После отмены 4 марта 2022 года запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» с Байконура ракета была возвращена в монтажно-испытательный корпус космодрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот же день специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» сняли ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb со стартового комплекса и вернули в монтажно-испытательный корпус площадки № 31. В ближайшие дни состоится её разборка на составные части, сообщила пресс-службы Роскосмоса.

В чистовой камере монтажно-испытательного корпуса на площадке № 112 разгонный блок «Фрегат» будет отстыкован от диспенсера, на котором установлены 36 космических аппаратов OneWeb, и затем «Фрегат» увезут на рабочее место на 31-й площадке.

Химические источники тока разгонного блока «Фрегат» заряжены до конца апреля 2022 года, а калибровка системы управления разрешает его использование до мая. Двигательная установка «Фрегата» заправлена компонентами топлива, его можно использовать до 10 августа этого года. Ракета «Союз-2.1б» имеет длительный гарантийный срок, при необходимости ее можно использовать и по другому назначению.

Отказ от проведения пуска не нанесет серьёзного экономического ущерба деятельности Роскосмоса и его дочерним организациям. Создание ракет и разгонных блоков оплачено заказчиком практически в полном объёме. Имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации, отмечает пресс-служба.

С 2019 года по программе OneWeb были осуществлены 13 из 19 запланированных пусков ракет «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» с космодромов Байконур и Восточный, и из Гвианского космического центра. На орбиты были выведены 428 космических аппаратов. В 2022 году намечались шесть оставшихся пусков ракет «Союз-2.1б» с Байконура с выведением 216 спутников OneWeb.