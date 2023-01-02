Ракетным ударам подвергся международный аэропорт в Дамаске

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт сирийской столицы возобновил работу после того, как израильские ракетные удары вывели его из строя на несколько часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

ВВС Израиля атаковали южные окрестности Дамаска в ночь на понедельник. Двое сирийских военнослужащих погибли, еще два человека получили ранения.

По данным СМИ, удары были нанесены по складам с оружием, которые находятся на территории аэропорта. В армии обороны Израиля отказались комментировать атаку.





Фото: euronews.com