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    Ракета «Союз» со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура

    17 Августа 2021, 02:24

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и очередной партией спутников компании OneWeb была установлена на стартовой площадке космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специалисты приступили к работам по программе первого стартового дня. Начаты испытания систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-2.1б», проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Старт назначен на пятницу, 20 августа, в 04:23 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур.

    На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. В этот раз планируется запуск 34 спутников, после чего количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.

    Как сообщалось ранее, доставленные на Байконур 30 июля низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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