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    Ракета «Союз - 2.1б» с новой группировкой спутников One Web установлена в Байконуре

    11 Сентября 2021, 15:52

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb установлена на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вывоз ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса состоялся сегодня утром, в настоящее время специалисты госкорпорации «Роскосмос» выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Как мы сообщали, новую партию спутников OneWeb планируют запустить с Байконура 14 сентября

    Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Освоение космоса Байконур Космос
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