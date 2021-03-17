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    Ракета «Союз-2.1а» с 38 спутниками на борту установлена на стартовом комплексе Байконура

    17 Марта 2021, 16:56

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты - носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня утром ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур и установлена в пусковую установку. Начаты работы первого пускового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом CAS500-1 (в качестве основной нагрузки) и кластером спутников Японии, Саудовской Аравии, Германии, России намечен на 20 марта 2021 года в 12 часов 07 минут по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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