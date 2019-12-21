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    Ракета «Протон-М» установлена на стартовом комплексе Байконура

    21 Декабря 2019, 23:30

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший пуск с космодрома Байконур состоится менее чем через трое суток. Сегодня, 21 декабря, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3 была вывезена и установлена на стартовом комплексе Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с графиком работ, ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 81 космодрома и установлена на пусковую установку. После подвода башни обслуживания и подключения коммуникаций, специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступили к работам по графику первого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В течение нескольких дней специалисты проведут автономные проверки космического аппарата «Электро-Л» № 3, ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока «ДМ-03», а также заключительные операции системы управления ракеты.

    23 декабря состоится заседание технического руководства по результатам испытаний систем ракеты космического назначения, а утром 24 декабря государственная комиссия вынесет решение на заправку и последующий пуск.

    Российские космические аппараты серии «Электро» входят в состав одноименной геостационарной гидрометеорологической космической системы и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для других ведомств.

    Старт ракеты «Протон-М» с «Электро - Л» №3 с космодрома Байконур запланирован на 24 декабря 2019 года в 18 часов 03 минуты по времени Нур-Султана.

    Сара Кабикызы, Казинформ-0-

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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