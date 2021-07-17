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    Ракета «Протон-М» с модулем «Наука» установлена на стартовом комплексе Байконура

    17 Июля 2021, 20:43

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к одному из самых важных стартов 2021 года - пуску ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня ракета космического назначения была вывезена из монтажного корпуса, доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 космодрома и установлена в вертикальное положение.

    В соответствии с графиком работ, специалисты предприятий Роскосмоса на Байконуре приступили к работам по графику первого стартового дня, сообщает пресс-служба космического ведомства.

    Пуск ракеты-носителя «Протон-М», которой предстоит вывести на орбиту «Науку», запланирован на 21 июля 2021 года в 20:58:21 по времени Нур-Султана.

    Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

    Как сообщалось, предстоящий запуск будет первым для ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур в 2021 году.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Байконур Космос
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