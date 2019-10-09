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    Ракета «Протон-М» с двумя спутниками запущена с Байконура

    9 Октября 2019, 18:08

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 октября 2019 года, в 16 часов 17 минут по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск прошел в штатном режиме, отделение ступеней ракеты-носителя состоялось в заданное время, дальнейшее выведение космических аппаратов на заданные орбиты произойдет за счет плановых включений разгонного блока «Бриз-М».

    Пуск ракеты-носителя «Протон-М» будет осуществлён в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat для выведения на орбиту двух космических аппаратов.

    Напомним, это был четвертый с начала 2019 года пуск российской ракеты «Протон-М».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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