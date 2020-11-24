Ракета попала в нефтяной объект в Джидде

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В результате попадания ракеты повстанцев-хуситов по нефтяной распределительной станции в саудовском городе Джидда пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

В понедельник одна из повстанческих группировок хуситов в Йемене нанесла ракетный удар по распределительной станции в городе Джидда – одном из портов Саудовской Аравии на Красном море.

Согласно озвученному во вторник заявлению представителя компании Saudi Aramco, в результате атаки потеряно около 10% всего хранившегося на заводе топлива, при этом резервуар, в котором оно хранилось, сейчас находится в неисправном состоянии.

Он также отметил, что поврежденное сооружение было «критическим объектом», распределявшим более 120 тысяч баррелей в сутки.

Нападение на нефтяную станцию было подтверждено накануне представителем саудовских властей, который сообщил о том, что это была «террористическая атака с применением снаряда».

Пожар, возникший вслед за ракетным нападением, удалось потушить за 40 минут, обойдясь без жертв и пострадавших.

Как сообщается, удар нанесла повстанческая группа хуситов Йемена, которая в последовавшем за атакой заявлении взяла ответственность на себя. Объявляя о ракетной атаке, военный представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что «операции будут продолжаться». С его слов, атака была осуществлена в ответ на действия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Он также разместил спутниковый снимок с надписью: «Северный завод Джидды - Saudi Aramco».

Джидда – портовый город на побережье Красного моря, второй по величине город и «экономическая» столица Саудовской Аравии, а также место, куда собираются паломники, отправляющиеся в Мекку и Медину. В Джидде расположено Генеральное консульство Казахстана.