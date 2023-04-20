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    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

    20 Апреля 2023, 20:26

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОМ - Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. Трансляция ведется на сайте компании SpaceX, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как следует из кадров трансляции, 120-метровая ракета, достигнув высоты в 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Как отмечали ведущие трансляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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