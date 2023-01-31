Рак шейки матки: более 500 женщин состоят на учете в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неделя профилактики рака шейки матки прошла в Жамбылской области. Ежегодно в регионе заболеваемость этим видом онкологии только среди молодых пациенток увеличивается на 1%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями разработан по озвученному в Послании поручению Главы государства. Намеченные в этом плане меры позволяют повысить эффективность онкологической помощи и уровень просветительской работы с населением в Казахстане.

О профилактике одного из самых распространенных онкологических заболеваний – раке шейки матки - рассказал жамбылский онколог-гинеколог Шухрат Садыходжаев.

«Рак шейки матки - это одно из самых распространенных женских онкозаболеваний, - сообщил врач-гинеколог Жамбылского областного онкологического диспансера Шухрат Садыходжаев. - Он занимает третье место по частоте появления среди злокачественных новообразований половых органов. Чаще встречается у женщин в возрасте 40–60 лет, однако специалисты отмечают тревожную тенденцию «омоложения». Ежегодно заболеваемость среди молодых пациенток увеличивается на 1%. В год по всему миру выявляют около 500 тысяч заболевших. На протяжении долгих лет врачи-онкогинекологи борются с этим заболеванием. Несмотря на то, что сейчас существует множество современных методов диагностики и лечения, эта патология остается актуальной проблемой онкогинекологии».

По информации спикера, в 2022 году в Жамбылской области 551 женщина состояла на учете с диагнозом рака шейки матки, в 2021 году – 545. Впервые встали на учет 70 женщин, в 2021 - 65. Заболеваемость на 100 тысяч населения составила 6,5, в 2021 – 5,6. От этой болезни умерли 38 женщин.

Как подчеркнул спикер, каждая женщина должна понимать серьезность данного заболевания и ответственно относиться к регулярному посещению врача.

«Симптомы рака шейки матки могут быть разными, их необходимо знать для того, чтобы как можно раньше выявить рак и своевременно его вылечить. На начальных стадиях распространения инвазивный рак может протекать бессимптомно. Жалобы обычно появляются, когда опухоль распространяется на другие органы малого таза. К проявлениям более глубокого поражения шейки матки относятся кровяные выделения, реже бывают ациклические кровотечения, могут появиться жалобы на гноевидные, водянистые, зловонные выделения, боли, лихорадку, похудение, нарушение функций соседних органов. Такие выделения возникают, если опухоль вырастает до больших размеров и постепенно распадается. Этот вид рака на запущенных стадиях является вовсе неоперабельным», - пояснил Шухрат Садыходжаев.

Специалист рекомендует для профилактики раковых заболеваний вести здоровый образ жизни, не пропускать визиты к врачу, регулярно проходить скрининг.

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