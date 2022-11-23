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    Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области

    23 Ноября 2022, 23:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В многопрофильной больнице №3 города Караганды проходит месячник по ранней диагностике рака легкого. С начала года это заболевание было обнаружено у 400 пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рак легкого – наиболее распространенная форма злокачественных новообразований. В Казахстане занимает третье место после рака кожи и рака молочной железы. Среди заболевших преобладает мужское население старше 45 лет. С начала 2000-х в Карагандинской области было выявлено более 7 тысяч больных.

    «Около 80% населения приходят к нам с запущенной формой - результаты лечения именно этой категории неудовлетворительны. Цель этого месячника оповестить, что есть такая проблема - это раз, и во-вторых проинформировать население о том, что, чем раньше пациент обраться с этими локализациями к нам в спецучреждение, то результаты лечения первой и второй стадий - мы добьемся удовлетворительных результатов», - сказал заведующий отделением опухолей головы и шеи с торакальной хирургией Ергали Шауенов.

    К факторам риска развития рака легкого относятся профессиональный контакт с канцерогенами, радиация, загрязнение окружающей воздушной среды и курение. У выкуривающих одну пачку сигарет в день риск возникновения опухоли в 20 раз выше по сравнению с некурящими. Болезнь развивается приблизительно в течение 5 лет. Постоянный кашель, хрипота, кровохарканье, одышка, потеря веса, повторяющаяся пневмония, боли за грудиной являются относительно ранними клиническими признаками и симптомами при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу.

    «Мы призываем жителей области своевременно проходить медицинские профилактические осмотры. И если какая-то патология выявляется, незамедлительно нужно проводить выздоровление. Все своевременные мероприятия приведут к излечению. Положено раз в год пройти смотровой кабинет - надо пройти, положено доврачебный кабинет пройти - надо пройти», - отметил руководитель амбулаторно-поликлинической службы Анатолий Красножен.

    В многопрофильной больнице №3 города Караганды внедряют миниинвазивные методы хирургического лечения рака легкого. Особенность операции в том, что разрез проводится проколами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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