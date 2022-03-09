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    Рахат Токбаев назначен председателем Комитета казначейства МФ РК

    9 Марта 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области.

    Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет «Туран».

    Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода.

    С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях.

    С 1998 по 2001 годы — начальник отдела валютных операций Управления казначейства по г. Астана.

    2001-2006 гг. — заместитель начальника Департамента казначейства, заместитель начальника Департамента финансов по г. Астана.

    2007-2013 гг. — начальник Департамента казначейства по г. Астана.

    2013-2021 гг. — руководитель Департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя Председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Назначения Минфин РК
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