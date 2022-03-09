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Рахат Токбаев назначен председателем Комитета казначейства МФ РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2022, 16:12
Рахат Токбаев назначен председателем Комитета казначейства МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Токбаев Рахат Кельдибаевич назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Рахат Токбаев родился в 1965 году в Акмолинской области.

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Университет «Туран».

Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником слесаря Атбасарского ремонтно-механического завода.

С 1985 по 1998 годы работал в финансово-кредитных учреждениях.

С 1998 по 2001 годы — начальник отдела валютных операций Управления казначейства по г. Астана.

2001-2006 гг. — заместитель начальника Департамента казначейства, заместитель начальника Департамента финансов по г. Астана.

2007-2013 гг. — начальник Департамента казначейства по г. Астана.

2013-2021 гг. — руководитель Департамента казначейства Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя Председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.




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