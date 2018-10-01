Рахат-Би Абдысагин даст большой авторский концерт в Астане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» пианист Рахат-Би Абдысагин даст в Астане большой авторский концерт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт с участием симфонического оркестра театра «Астана Опера» под руководством дирижера Дмитрия Крюкова (Большой театр России) состоится 16 октября в 19:00. На авторском концерте прозвучит современная академическая музыка, которую создал «казахстанский Моцарт».

«Сейчас мы живем в другую эпоху, в век огромных скоростей. Старые формы, которые отражали то мировоззрение, исчерпали себя. Они не могут отражать всю красоту современного мира. В наш век новый жанр проходит процесс кристаллизации», - поделился Рахат-Би Абдысагин.

Произведения композитора звучат в крупнейших залах Чехии, Италии, Австрии, Словении, Франции, Англии, Южной Кореи, Германии, Испании, Турции, России, Румынии, Египта, Иордании, Китая и Соединенных Штатов Америки, но на Родине такого масштабного сольного авторского вечера Рахат-Би еще не представлял.

Он пишет музыку с 10 лет, и всегда призывал соотечественников с умом применять получаемые знания и обретенный опыт.

«Хорошо иметь богатый багаж знаний, но невостребованные знания - это психологический груз, лишняя тяжесть, которая со временем разрушает целостность личности. Сам человек наподобие часовщику должен собрать и настроить знания в соответствии своим целям и природному потенциалу», - говорил Рахат-Би Абдысагин.