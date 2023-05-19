Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») впервые с 2005 года пройдет без Рафаэля Надаля. В четверг испанец заявил, что вынужден сняться с турнира из-за травмы. Он также сказал, что планирует завершить теннисную карьеру после сезона 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что из-за полученной в январе травмы пропустит «Ролан Гаррос» в этом году. И более того, по его словам, следующий — 2024-й год — может стать последним в его карьере.

«Не я принимал решение, так решило мое тело, - сказал Надаль. - Следующий год, вероятно, будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться».

«Ролан Гаррос» - один из четырех турниров серии «Большого шлема», и Рафаэль Надаль является абсолютным его королем. Он выигрывал турнир 14 раз, включая прошлый год.

Всего на счету испанца 22 титула «Большого шлема»: еще по два раза он выигрывал Australian Open и Уимблдон, и четыре раза - US Open. Надаль делит с Новаком Джоковичем первую строчку по числу побед в турнирах Большого шлема.

Испанец 20 лет не пропускал турниры такого уровня. Из-за нынешнего отказа он потеряет очки и вылетит из первой сотни мировых теннисистов — сейчас он занимает в рейтинге 14-ю строчку.



