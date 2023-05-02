Рафаэль Гарибян возглавил Профессиональную футбольную лигу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением клубов-членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рафаэль Гарибян избран на должность президента ПФЛК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Рафаэль Гарибян родился в Алматы, является воспитанником «Цесны», играл за юношескую сборную Казахстана, окончил Университет международного бизнеса по специальности «Менеджмент», имеет степень магистра по специальности «Спортивный менеджмент и бизнес футбола», которую получил в 2009 году в Лондоне.

Менеджерскую карьеру начал в «Цесне», где реализовал коммерческую стратегию детско-юношеского футбола. Также имеет опыт работы в ФК «Кайрат», занимая должность директора по маркетингу и стратегическому развитию. Помимо этого, работал в должностях спортивного директора «Кайрата», генерального директора «Кайрат-Москва», а также на руководящей должности в ФК «Шахтер».

Был вовлечен в проект по разработке новой стратегии казахстанского футбола. Последнее время занимал должность технического директора Казахстанской федерации футбола.

Ранее занимавший должность президента ПФЛК Рохус Шох перешел на должность советника президента ПФЛК.



