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    Радужную форель завезли из Франции для выращивания в Акмолинскую область

    30 Сентября 2022, 21:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальное рыбное производство запустили в июле этого года в Бурабайском районе Акмолинской области. Теперь здесь будут выращивать радужную форель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного акимата, теперь наряду с животноводством в регионе развивается и рыбоводство.

    «Перед открытием мы долгое время изучали рынок. Зимой поехали и посмотрели, как все устроено, как все работает. Понравилось, и решили заняться. Вложили собственные средства. Рыба экологически чистая. Такой продукт для района необходим», - сообщил директор предприятия Руслан Куатов.

    Около 70 тыс. мальков радужной форели, которых предприниматель завез из Франции, находятся сегодня в специальных бассейнах предприятия. Емкость каждого - 25 кубометров.

    По словам Р. Куатова, планируемая проектная мощность предприятия 40 - 50 тонн рыбы в год, но на этом останавливаться не собираются. Как только выйдут на рынок, начнут расширять свое производство.

    «Это уникальное производство. У нас в области рыбное производство есть всего в нескольких районах. Рынок у нас огромный, рядом столица. Будем помогать развитию бизнеса», - добавил аким Амолинской области Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Сельское хозяйство
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