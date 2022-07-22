Радиофобия казахстанцев: планируется урегулировать правила установки станций связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правила установок базовых станций связи рассматривают казахстанские депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем новом инициативном законе мы будем касаться вопросов установки базовых станций и правил их установки. В обществе нет единого мнения, нет единой позиции, оно очень полярно, поэтому такие нормы мы будем активно обсуждать с общественниками, публично разъяснять. То есть приходить к консенсусу, который устроит всех наших граждан, так или иначе потребляющих услуги сотовой связи, чтобы не возникло излишнего напряжения, споров и так далее. В данном случае нужно будет учитывать баланс интересов», - сообщила депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявлял заявил о нулевой эффективности установок базовых станций для улучшения качества связи из-за радиофобий казахстанцев. Только в Нур-Султане за первый квартал было установлено 37 таких станций и демонтировано – 35. По его словам, из-за жалоб одного или двух жителей жилых домов специалисты вынуждены убирать уже установленные станции на крышах.

«К сожалению, да, практически для всех обществ мира сегодня вопрос радиофобии стоит очень актуально. Здесь много предрассудков, хотя уже есть научные обоснования того, что вред от подобного рода станций не превышает показателей всей остальной электроники, которая нас окружает», - добавила Е. Смышляева.