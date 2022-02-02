Радио «Жетысу» заработало в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в Алматинской области началось вещание собственного радио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый радиоколлектив создан при Алматинском областном телеканале «Жетысу».

Отныне жители регионов Алматинской области с ограниченным доступом к интернету смогут получать информацию через новое радио.

На радио «Жетысу» заявлены такие программы, как «Бір әннің тарихы», «Қайраткер», «Білте шамның жарығы», «Ойтолғақ», «Шапағат», «Ғибрат». А важные события в стране будут освещать в программе «Новости».

До 1997 года в области существовало радио. Через четверть века радио будет вновь транслироваться в областной центр и отдаленные населенные пункты, обновляя маршрут и пополняясь квалифицированными молодыми специалистами.

По словам руководителя радио, известного журналиста Есболата Айдабосына, за год до получения индивидуальной частоты были проведены подготовительные работы, накоплен необходимый музыкальный фонд.

Укрепляется материально-техническая база нового радио, рассматривается вопрос о предоставлении отдельного здания.

А в будущем планируется выход на волны других регионов страны.

«Если едешь в сторону Кыргызстана или в Кордай, то вещает кыргызское радио, если выходишь на китайскую границу, то китайское радио. Поэтому мы в первую очередь стараемся охватить Жаркентскую зону, Алакольский, Райымбекский районы. Пока на вершине горы Чаган установлен один радиопередающий прибор. Он охватывает Талдыкорганский регион», - рассказал руководитель радио «Жетысу» Есболат Айдабосын.