Радио и телевидение временно отключат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казтелерадио» предупредило о проведении планово-профилактических работ, передает МИА «Казинформ».

«20 октября 2021 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - сообщили в компании.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», - дополнили в пресс-службе АО «Казтелерадио».