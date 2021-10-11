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    Радио и телевидение временно отключат в Казахстане

    11 Октября 2021, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казтелерадио» предупредило о проведении планово-профилактических работ, передает МИА «Казинформ».

    «20 октября 2021 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - сообщили в компании.

    АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

    «Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», - дополнили в пресс-службе АО «Казтелерадио».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Связь, ТВ, IT
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