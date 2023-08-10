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    Радикалов-рецидивистов отправили в тюрьму строгого режима в области Абай

    10 Августа 2023, 12:01

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - За публичные призывы к совершению акта терроризма и склонению к противоправным действиям своих знакомых судом города Семей двое граждан приговорены к 9 и 7,5 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента КНБ по области Абай.

    Оба осужденных ранее судимы за аналогичные преступления.

    Следствием доказано, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насильственным действиям в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

    Отмечается, что их вина полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и оперативными материалами.

    Поданная апелляция по изменению срока наказания Абайским областным судом оставлена без изменения.

    Отбывать сроки радикалы будут в тюрьме строго режима.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Суды КНБ Абайская область Терроризм
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