Радиационно-опасный объект превращается в зону отдыха в ВКО

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - На берегу радиационно-опасного объекта - так называемого «Атомного озера» на территории бывшего Семипалатинского полигона - появились отдыхающие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника отдела комплексных исследований экосистем Национального ядерного центра РК Андрея Паницкого.

Соответствующий пост ученый сделал на своей странице на Facebook.

«Это озеро представляет собой огромную воронку термоядерного взрыва. По техническому заданию я с коллегами должен был отловить из воронки образцы рыбы для определения в них содержания радионуклидов. Подъехав к озеру, мы обнаружили несколько машин, стоявших в различных частях озера. Мне доводилось и раньше встречать на этом озере рыбаков, промышлявших отловом рыбы. Однако в этот раз это были не просто рыбаки, а именно отдыхающие... Немного присмотревшись, я не поверил своим глазам - рядом с женщинами на берегу играли дети», - пишет А. Паницкий.

Чем же так опасно озеро и кто должен следить, чтобы люди не посещали этот объект? С такими вопросами МИА «Казинформ» обратилось к ученому.

«Территория полигона переведена в категорию земель запаса, которые находятся в ведении администраций областей. Соответственно, раз «Атомное озеро» расположено на территории ВКО, то оно находится в ведении администрации области. По поводу того, кто должен следить за тем, чтобы люди не посещали «Атомное озеро», я ответить не могу, это не в моей компетенции», - ответил А. Паницкий.

Сотрудник НЯЦ РК не понаслышке знает, что каждый килограмм грунта на берегах этого озера является радиоактивными отходами. Прекрасно зная радиационную обстановку на данном объекте, ученые посчитали своим долгом проинформировать отдыхающих о возможных опасностях, связанных с неправильным сценарием поведения в таких местах.

«За отвесным обрывчиком от ветра был спрятан мангал, на котором готовились шашлыки. Стол был подготовлен к трапезе. Выйдя из машины, мы представились и сообщили, что являемся сотрудниками Института радиационной безопасности и экологии Национального Ядерного Центра РК. Затем я спросил у мужчины, который как мне показалось был главой семейства, знают ли они о том, что находятся на воронке, образовавшейся от термоядерного взрыва», - рассказывает А. Паницкий.

На вопрос мужчина ответил утвердительно. Его не смутило даже то, что один из ученых продемонстрировал ему показания дозиметра-радиометра со значениями мощности эквивалентной дозы, превышающей уровень вмешательства в несколько раз.

«Я пояснил, что не повышенный радиационный фон представляет здесь основную опасность, а содержащиеся в почве долгоживущие техногенные радионуклиды, которые могут попасть в организм ингаляционным путем с пылью в воздухе. Особенно это опасно для детей, которые очень активны и любопытны. Ещё один возможный путь поступления в их случае - с частицами почвы, которые могут попасть в пищу при ее приготовлении на берегу. При нашем разговоре обратной связи особо мы не добились, отдыхающие лишь качали головой и обходились короткими ответами. Не имея полномочий запретить им оставаться на берегу озера, я порекомендовал им перебраться на внешнее водохранилище, вплотную прилегающее к «Атомном озеру», где радиационная опасность отсутствует и гораздо больше рыбы», - делится представитель НЯЦ.

Впрочем, советы его канули втуне, отдыхающие оставались на берегу до вечера.

«По поводу вашего вопроса - чем опасно это озеро - я уже писал в своей публикации. Это прежде всего высокие значения удельной активности основных долгоживущих техногенных радионуклидов в почве отвалов озера (уровни радиоактивных отходов). И при неправильном сценарии поведения, радиоактивная пыль может попадать в организм человека. Также на отвалах, практически повсеместно отмечаются повышенные значения радиационных параметров - мощности эквивалентной дозы и плотности потока бета-частиц. По сути, «Атомное озеро» - это воронка от термоядерного взрыва. А внешнее озеро безопасно, потому, что возникло не в результате взрыва, а в результате строительства дамбы для заполнения водой «Атомного озера», - рассказал ученый.

И еще один неприятный вывод А. Паницкий сделал для себя в тот день - берега «Атомного озера» постепенно превращаются в свалку. Рыбаки и отдыхающие не удосуживаются убрать за собой бытовой мусор. Многочисленные пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклянная и металлическая тара из под алкогольных напитков и многое другое «украшают» берега озера практически повсеместно.

«Понятно, что «Атомное озеро» является уникальным объектом, которое привлекает туристов, оставляя сильные впечатления после его посещения. И я сам собираюсь привезти сюда своих детей и показать им его. Но только показать, сфотографироваться на его фоне, а не отдыхать!

Надеюсь мой пост заставит задуматься тех, кто собирается на «Атомное озеро» о том, что это не только красивое и интересное место, но и о том, что это радиационно-опасный объект, на котором вести себя нужно соответствующим образом»! - призывает сотрудник Национального ядерного центра.