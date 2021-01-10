Ради светлого будущего: воспитывающие 12 детей супруги из ВКО проголосовали на выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перспективного будущего, мира и благосостояния своим детям желает каждая мама. Многодетная мама Евгения Черкашина вместе с супругом воспитывают 12 детей. Женщина не скрывает – времени на все не хватает, но в выборах семья приняла участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Мы решили, что пойдем не только я, супруг и наши совершеннолетние дети, но и те, что младше. Пусть посмотрят, как и где проходят выборы. Чтобы уже сейчас для них это становилось важным мероприятием, в котором необходимо принимать участие», – отметила Евгения Павловна.

Поддержка государства многодетных семей имеет огромное значение для семьи Черкашиных.

«Какие программы и проекты будут разработаны и приняты в новом году, во многом зависит от того, кто будет представлять интересы народа в маслихатах и Мажилисе», – поделилась Евгения Павловна.

Она выразила надежду, что выбранный ранее курс поддержки многодетных семей благодаря верному народному выбору будет продолжен.