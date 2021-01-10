Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ради светлого будущего: воспитывающие 12 детей супруги из ВКО проголосовали на выборах

    10 Января 2021, 17:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перспективного будущего, мира и благосостояния своим детям желает каждая мама. Многодетная мама Евгения Черкашина вместе с супругом воспитывают 12 детей. Женщина не скрывает – времени на все не хватает, но в выборах семья приняла участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «Мы решили, что пойдем не только я, супруг и наши совершеннолетние дети, но и те, что младше. Пусть посмотрят, как и где проходят выборы. Чтобы уже сейчас для них это становилось важным мероприятием, в котором необходимо принимать участие», – отметила Евгения Павловна.

    Поддержка государства многодетных семей имеет огромное значение для семьи Черкашиных.

    «Какие программы и проекты будут разработаны и приняты в новом году, во многом зависит от того, кто будет представлять интересы народа в маслихатах и Мажилисе», – поделилась Евгения Павловна.

    Она выразила надежду, что выбранный ранее курс поддержки многодетных семей благодаря верному народному выбору будет продолжен.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Выборы Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Питание для учащихся начальных классов будет бесплатным в СКО
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Ехавшие на скутере подростки пострадали в ДТП в Акмолинской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане