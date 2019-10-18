Радек Вондрачек: Нерешенных вопросов между Казахстаном и Чехией нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии сотрудничества между Казахстаном и Чехией, общем бизнес-климате и туристическом потенциале двух стран, а также о важности прошедшего недавно в Нур-Султане 4-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радек Вондрачек.

- Господин Вондрачек, в каком направлении развивается сегодня сотрудничество между Казахстаном и Чехией?

- Взаимоотношения между Казахстаном и Чешской Республикой сверхстандартно хорошие. У нас нет никаких открытых нерешенных вопросов. Поэтому наши отношения развиваются очень хорошо. Именно поэтому я приехал сюда, чтобы подтвердить хорошие взаимоотношения между нашими странами, между нашими парламентариями. Вместе с тем я посетил своего хорошего друга - господина Нурлана Нигматулина (председатель Мажилиса Парламента РК – прим. авт.). В свою очередь, хочу отметить, что спикер Мажилиса посетил Чешскую Республику в прошлом году.

- Расскажите о цели Вашей поездки в Нур-Султан, и какие вопросы обсудили Вы с казахстанской стороной в ходе официального визита?

- Я бы разделил на две части ответ на этот вопрос. Во-первых, это, по сути, политическая цель. Мы хотим сотрудничать с Казахстаном.

Обе страны выступают против торговых войн, протекционизма, против внедрения каких-либо санкций или ограничений. В этом смысле наши страны являются союзниками. Также с казахстанскими коллегами мы обсуждали вопрос расширения и углубления сотрудничества между парламентами и конкретно парламентариями.

Вторая цель моего визита – укрепление отношений в сфере бизнеса. Я прибыл в сопровождении многочисленной делегации чешских предпринимателей. Бизнесмены Чехии проявили к этой поездке огромнейший интерес. Так, в Нур-Султане прошел бизнес-форум, в рамках которого чешские предприниматели вели поиск партнеров по различным направлениям. Я еще не знаю, насколько они успешно провели переговоры, но уверен, что некоторые прошли успешно, и им удалось найти своих партнеров.

Взаимное экономическое сотрудничество между нашими странами постоянно растет. Так, взаимный товарооборот в этом году уже может превысить 1 млрд долларов.

- К настоящему моменту насколько активно работают в Казахстане чешские бизнесмены?

- В вашей стране работают представители различных компаний по самым разным направлениям. К примеру, в сфере логистики и транспорта. Есть компании, которые поставляют насосы для различного рода промышленностей.

Со мной прибыла особая делегация – это владельцы чешских курортов. Дома отдыха и пансионаты в Чехии пользуются особой популярностью среди казахстанских туристов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подтвердили, что казахстанцы очень любят ездить в Карловы Вары.

- Говоря о туризме, в свою очередь, чем можно заинтересовать чешских туристов для посещения Казахстана?

- Я пока имел возможность посетить только вашу столицу – город Нур-Султан. Но уже уверен в том, что в Казахстане прекрасная природа. Чешские туристы являются тонкими ценителями природных красот. Думаю, что в этом направлении есть большой потенциал для развития туристических контактов и роста численности чешских туристов, приезжающих в Казахстан. Этому, конечно, может содействовать и прямой рейс, который пока летает лишь летом, но это уже хорошая возможность установления прямой связи между Казахстаном и Чешской Республикой.

- Недавно в Нур-Султане состоялось 4-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии. На большом межпарламентском саммите присутствовал вице-спикер Палаты депутатов Чехии Войтех Филип, который в ходе своего выступления отметил важность межпарламентского сотрудничества. В этой связи, как Вы оцениваете прошедшее мероприятие?

- Я очень сожалею о том, что не смог приехать на совещание, хотя намеревался принять участие в этой встрече лично. Я это планировал и действительно хотел сюда приехать. Однако у нас на тот момент проходило очень важное голосование в Парламенте, и я просто не смог вылететь, так как мой голос был решающим. Но я слышал очень хорошие и положительные отзывы не только от заместителя председателя нашего Парламента, но также и от представителей других парламентов. В начале этой недели я принял участие в межпарламентском заседании, прошедшем в Белграде, на котором присутствовали 60 спикеров парламентов. Все они очень положительно отзывались о встрече в Нур-Султане.

- Благодарю Вас за интервью!