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    Работы возобновили на дорожных долгостроях в Казахстане

    2 Сентября 2022, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нацкомпания «КазАвтоЖол» проделала большую работу в части возобновления строительно-монтажных работ на дорожных долгостроях страны. Об этом на брифинге заявил главный инженер компании Талгат Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с уверенностью можно заявить о том, что на всех дорожных долгостроях страны работы возобновлены и продолжаются в заданном темпе», - заверил Талгат Смагулов.

    Главный инженер компании отметил, что по каждому долгострою проведена точечная работа - пересмотрен состав строительных консорциумов, мобилизовано необходимое количество спецтехники и персонала. Также совместно с уполномоченными органами прорабатываются вопросы транспортировки инертных материалов (щебень, песок и т.д.).

    «На сегодняшний день полным комплексом работ охвачены такие дорожные объекты, как «Караганда-Балхаш», «Калбатау-Майкапшагай», «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск», «Атырау-Астрахань», «Подстепное-Федеровка-гр. РФ», «Казталовка-Жанибек-гр. РФ», «Унеге-Бейсен-Сайхин» и др.», - уточнил Талгат Смагулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги
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