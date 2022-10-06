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    Работы по защите реки Жайык планируют завершить до 2024 года

    6 Октября 2022, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о мерах, которые принимаются для сохранения водного баланса на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в РФ по реке Волге идет большая федеральная программа для ее оздоровления и сохранения. Это является одним из источников пополнения Каспийского моря. Годовой сток у Волги около 250 млрд кубометров воды. Этим занимаются в РФ, с нашей стороны мы по реке Жайык также работаем с РФ», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в Сенате.

    К сожалению, по его словам, за последние несколько лет годовой сток в реке уменьшился практически в два раза.

    «Причинами в том числе являются климатические изменения, а также зарегулированность стока реки выше по течению на российской территории. Там, по нашей информации, построено очень много водохранилищ, тем не менее мы работаем в этом направлении с российской стороной. Подписана дорожная карта, в рамках которой мы и движемся», - отметил министр.«Данную работу мы планируем завершить до 2024 года. Это и дноуглубительные работы, и берегоукрепительные мероприятия, а также научные исследования русла реки, после которых будут выработаны рекомендации», - добавил глава Минэкологии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Минэкологии Вода
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