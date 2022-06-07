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    Работы по устройству ливневки затягиваются в Петропавловске

    7 Июня 2022, 22:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Медленное строительство ливневой канализации на улице Букетова снова оказалось в центре внимания местной власти. Аким Петропавловска Булат Жумабеков поднял тему на заседании акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Улицу Букетова закрыли больше месяца назад. Ливневку по проекту должны были построить еще в прошлом году, но из-за неучтенных коммуникаций работы затянулись. Все это время колоссальные неудобства испытывают и жители расположенных здесь домов, но больше – бизнес, который несет убытки из-за снижения потока клиентов. Недавно аким области Кумар Аксакалов прогулялся по улице и поручил принять меры к подрядчику.

    Судя по тому, что вопрос перекопанной до основания Букетова вынесли на заседание городского акимата, темпы ремонта до сих пор оставляют желать лучшего.

    «Улицы Жумабаева и Горького – слабые темпы работ. Поручил в ближайшее время отделу ЖКХ разобраться с причинами медленного проведения работ. Есть график, которому нужно следовать», - написал на своей странице в социальной сети Б. Жумабеков.

    В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что работы на улице Букетова выполнили на 80 %. Сейчас проводится горизонтальное бурение на участке от Алтынсарина до Н. Назарбаева, устройство смотровых колодцев и дождеприемников, разработка грунта для подключения к существующей ливневой канализации. После запланировали средний ремонт участка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Общество
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