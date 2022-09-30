Работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе начались в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы.

Начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Проводятся работы по посадке деревьев и других зеленых насаждений. Планируется высадить более 12 тысяч зеленых насаждений.

На территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан.

Так, будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму. Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения.

Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и другие.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Фото : gov.kz