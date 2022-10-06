Работы по сохранению реки Жайык планируют завершить до 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о мерах, которые принимаются для сохранения водного баланса на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас с РФ по реке Волге идет большая федеральная программа по ее оздоровлению и сохранению. Это является одним из источников пополнения Каспийского моря. Годовой сток у Волги около 250 млрд кубометров воды. Этой работой занимается РФ, с нашей стороны мы по реке Жайык также работаем с РФ», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в Сенате.

К сожалению, по его словам, за последние несколько лет годовой сток по реке уменьшился практически в два раза.

«Причинами в том числе являются климатические изменения, а также зарегулированность стока реки выше по течению на российской территории. Там по нашей информации построено очень много водохранилищ, тем не менее мы работаем в этом направлении с российской стороной. Подписана дорожная карта, в рамках которой мы и движемся», - отметил министр.

«Данную работу мы планируем завершить до 2024 года. Это и дноуглубительные работы, и берегоукрепительные работы, а также научные исследования русла реки, после которых будут выработаны рекомендации», - добавил глава Минэкологии.