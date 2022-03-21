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    Работы по рыхлению льда на реках начались в Костанайской области

    21 Марта 2022, 22:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одном из паводкоопасных регионов Костанайской области, в Карасуском районе, начались работы по рыхлению льда на руслах рек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС области, первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка. Затем на той же реке в селе Зеленовка.

    «Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и Департамента по ЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвали лёд в русле реки объёмом около 7,5 тыс. м3. Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 кг взрывчатки»,- прокомментировали в ведомстве.

    В департаменте пояснили, что рыхление льда на водных объектах проводятся до начала ледохода с целью предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.

    «Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек»,- подытожили в ДЧС.

    Ранее сообщалось, что 90 костанайских населённых пунктов находятся в зонах возможного подтопления

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Паводок МЧС
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