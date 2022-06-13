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    Работы по расширению дорог до восьми полос начаты в Актобе

    13 Июня 2022, 07:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе начаты работы по расширению улиц в микрорайоне Батыс-2. Ход работ осмотрел аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    В частности в связи с ростом и развитием города начаты работы по расширению до восьми полос проспекта Тәуелсіздік в микрорайоне Батыс-2. Реконструкция проспекта будет полностью завершена в следующем году. Осмотрев ход работ на проспекте Тәуелсіздік аким области Ондасын Уразалин поручил проводить работы поэтапно, с минимальными неудобствами для горожан.

    Кроме того планируется расширить до шести полос улицу имени Мустафы Шокая в том же районе.

    Планируется, что до конца июля будет открыто движение на участке от проспекта А. Молдагуловой до М. Шокая. После этого подрядная организация ТОО «Ассана-ДорСтрой» приступит к реконструкции улицы М. Шокая. Реконструкция данной улицы по поручению О. Уразалина должна быть открыта до начала учебного года.

    Активно продолжается и реконструкция Южного обхода города Актобе в районе 41 разъезда. Осмотрев ход работ, аким дал ряд поручений.

    «Дорога вызывает массу недовольства у наших граждан. В прошлом году из-за низкого уровня ответственности подрядчика работы встали, но в этом году, после дождей, работы возобновлены и идут высокими темпами. В первую очередь, до конца этого месяца должны завершить и открыть для движения дорогу в районе села Ясного. К осени асфальтирование должно быть полностью завершено. По финансовой части вопросов здесь нет. Обеспечьте постоянный контроль за соблюдением графика работ», - поручил аким области руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Айбеку Кайер.

    Еще один важный дорожный проект – строительство дороги «Западный обход». Магистраль, протяженность которой 8,3 км, соединит трассы «Самара-Шымкент» и «Актобе-Мартук-граница РФ». Аким области отметил, что необходимость в реализации этого проекта назрела давно. Западный обход» позволит большегрузным транспортным средствам не заезжать в город и проезжать напрямую в промзону. Завершение проекта запланировано на следующий год.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Строительство Регионы Общество Дороги Актобе
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