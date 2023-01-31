Работы по предупреждению паводков ведутся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В районах и городах Туркестанской области продолжается работа по предупреждению весенних паводков и подготовке к чрезвычайной ситуации. Очищаются каналы и канавы, контролируются водные объекты. На аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды вновь был обсужден ход противопаводковых мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В области утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. Соответственно, должны быть даны рекомендации. Мы еженедельно собираемся, усиливаем противопаводковые мероприятия. В вопросах безопасности нельзя расслабляться. Контролируйте каждый водоем, реки и озера, продолжайте профилактические мероприятия. Организуйте доставку дополнительной техники в наиболее опасные зоны, районы, где нужна помощь. Акимам районов и городов - работать совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям», - поручил глава региона.

По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Ерика Сарыбаева, на сегодня в водохранилище «Шардара» поступает 1531 кубометр воды в секунду, выкачивается 1111 кубометров. Продолжается работа по наблюдению за рекой Сырдарьей. Наблюдается тенденция оттока льда, вода в реке течет на нормальном уровне. В районах области усилены противопаводковые работы, вопрос взят на контроль.

«По прогнозу от Казгидромета ожидается, что в ближайшие четыре дня выпадут осадки, температура воздуха прогреется до +12 градусов днем и +5 градусов ночью. В связи с этим паводковые воды могут представлять опасность из-за наличия снежных запасов и таянием льда», – сказал Е. Сарыбаев.

На аппаратном совещании акимам районов, городов и ответственным руководителям было поручено в каждом сельском округе подготовить необходимый запас мешков и песка, доставить их в опасные зоны, провести осмотр всех каналов, обеспечить безопасный проход сточных вод в каналах, организовать круглосуточное дежурство в опасных местах. Кроме того, даны поручения по проведению работ по очистке каналов и трубопроводов от наледи, по возможности мобилизовать инженерную технику предпринимателей, привести в готовность мотопомпы, провести разъяснительную работу среди жителей, крестьян и владельцев мест отдыха на потенциально опасных территориях, обеспечить информирование населения.

По поручению акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды в районах организуются мероприятия по предупреждению возможных ситуаций, вызванных таянием снега и выпадением осадков. Выявлены опасные для подтопления берега и устья рек, ведется системная работа.

В Келесском районе проведены работы по очистке внутренних улиц районного центра от снега, по руслу реки Келес вырыт откос. Также проведены работы по механической очистке каналов в населенном пункте Коныртобе Ошактинского сельского округа.

В Сайрамском районе за счет жителей села Акарыс и при организации администрации сельского округа в местах потенциального подтопления задействованы три единицы техники, начаты работы по откопу земли (500 метров в длину и метр в ширину). Кроме того, администрацией сельского округа в целях профилактики паводков подготовлены мотопомпа, четыре кубометра песка, 500 мешков. Заключен договор на обеспечение одним экскаватором и двумя погрузчиками, инертными и строительными материалами.

В сельском округе Кажымукан Ордабасинского района с помощью специальной техники проводится очистка водозабора села Ынталы. С помощью техники очищаются арыки в селе Акпан сельского округа Кажымукан, зоны подтопления в населенном пункте Коктобе. Контролируется состояние водохранилищ Теспе и Боржар.

Фото: gov.kz



