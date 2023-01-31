Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Работы по предупреждению паводков ведутся в Туркестанской области

    31 Января 2023, 18:33

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В районах и городах Туркестанской области продолжается работа по предупреждению весенних паводков и подготовке к чрезвычайной ситуации. Очищаются каналы и канавы, контролируются водные объекты. На аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды вновь был обсужден ход противопаводковых мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «В области утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. Соответственно, должны быть даны рекомендации. Мы еженедельно собираемся, усиливаем противопаводковые мероприятия. В вопросах безопасности нельзя расслабляться. Контролируйте каждый водоем, реки и озера, продолжайте профилактические мероприятия. Организуйте доставку дополнительной техники в наиболее опасные зоны, районы, где нужна помощь. Акимам районов и городов - работать совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям», - поручил глава региона.

    По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Ерика Сарыбаева, на сегодня в водохранилище «Шардара» поступает 1531 кубометр воды в секунду, выкачивается 1111 кубометров. Продолжается работа по наблюдению за рекой Сырдарьей. Наблюдается тенденция оттока льда, вода в реке течет на нормальном уровне. В районах области усилены противопаводковые работы, вопрос взят на контроль.

    «По прогнозу от Казгидромета ожидается, что в ближайшие четыре дня выпадут осадки, температура воздуха прогреется до +12 градусов днем и +5 градусов ночью. В связи с этим паводковые воды могут представлять опасность из-за наличия снежных запасов и таянием льда», – сказал Е. Сарыбаев.

    На аппаратном совещании акимам районов, городов и ответственным руководителям было поручено в каждом сельском округе подготовить необходимый запас мешков и песка, доставить их в опасные зоны, провести осмотр всех каналов, обеспечить безопасный проход сточных вод в каналах, организовать круглосуточное дежурство в опасных местах. Кроме того, даны поручения по проведению работ по очистке каналов и трубопроводов от наледи, по возможности мобилизовать инженерную технику предпринимателей, привести в готовность мотопомпы, провести разъяснительную работу среди жителей, крестьян и владельцев мест отдыха на потенциально опасных территориях, обеспечить информирование населения.

    По поручению акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды в районах организуются мероприятия по предупреждению возможных ситуаций, вызванных таянием снега и выпадением осадков. Выявлены опасные для подтопления берега и устья рек, ведется системная работа.

    В Келесском районе проведены работы по очистке внутренних улиц районного центра от снега, по руслу реки Келес вырыт откос. Также проведены работы по механической очистке каналов в населенном пункте Коныртобе Ошактинского сельского округа.

    В Сайрамском районе за счет жителей села Акарыс и при организации администрации сельского округа в местах потенциального подтопления задействованы три единицы техники, начаты работы по откопу земли (500 метров в длину и метр в ширину). Кроме того, администрацией сельского округа в целях профилактики паводков подготовлены мотопомпа, четыре кубометра песка, 500 мешков. Заключен договор на обеспечение одним экскаватором и двумя погрузчиками, инертными и строительными материалами.

    В сельском округе Кажымукан Ордабасинского района с помощью специальной техники проводится очистка водозабора села Ынталы. С помощью техники очищаются арыки в селе Акпан сельского округа Кажымукан, зоны подтопления в населенном пункте Коктобе. Контролируется состояние водохранилищ Теспе и Боржар.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Паводкоопасные участки в Алматы взяты на контроль - ДЧС
    Противопаводковые мероприятия завершены в селе Каракастек Алматинской области
    Угроза паводка сохраняется в Актюбинской области
    Противопаводковые мероприятия начали в Шымкенте
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров