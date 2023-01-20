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    Работы по подготовке к весенним паводкам ведутся в Усть-Каменогорске

    20 Января 2023, 19:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Превентивные работы по подготовке к весенним паводкам ведутся в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    На сегодня, по данным местных исполнительных органов, в селе Ахмер проложен лотковый арык по улице Сейфулина, проведено углубление и очистка арыка по улице Омарова, аналогичные работы завершены в поселке Шмелев Лог, на территории садового общества «Металлург-3» и в 28-м жилом районе.

    Произведена очистка арыков в микрорайонах КШТ, Аблакетка, Промбаза, Согра, Куленова, Жыланды, Защита, Нефтебаза, Прохладная, селе Ахмирово, поселках Шыгыс, Прудхоз, а также русел ручьев Жуковский, Чечек, Бражинский.

    Состояние ручьев и рек на территории города стабильное. На ручьях Безымянный (в районе горнолыжной базы) и Безымянный ключ (в районе бобровской трассы на 10 трубах через трассу) идет образование наледи, угрозы перелива нет. По результатам проведенного обследования принято решение о проведении промывки наледи горячей водой силами и техникой ГКП «Таза Өскемен».

    На противопаводковый период подготовлено 75 единиц специальной техники, 120 человек личного состава, 4 прицепные и 20 переносных мотопомп. В ближайшее время также планируется приобретение еще 10 переносных мотопомп.

    Ведется заготовка инертных материалов, ГСМ и мешкотары, уже заготовлено 5000 мешков, 400 тонн песка, 70 тонн ГСМ, заключение договоров продолжается.

    Спасатели рекомендуют населению своевременно очищать от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Паводок МЧС
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