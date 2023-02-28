Работы по подготовке к паводку усилили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе для предупреждении и ликвидации возможных последствий паводка подготовлен необходимый запас инертных материалов. С начала зимы из города вывезли 154 тысячи кубометров снега. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три крупнейших водохранилища области - Актюбинское, Саздинское и Каргалинское - имеют достаточный запас ёмкости для проведения весеннего паводка. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены необходимые запасы инертных материалов.

«Проблемных вопросов по водохранилищам нет, но на особом контроле должны быть естественные русла потока талой воды, по ним должны быть приняты конкретные меры. Контроль за подготовкой к паводковому периоду и его прохождением должен быть строжайший. Наша основная задача - не допустить чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Акимы районов и города Актобе отчитались о проведенной работе.

Аким Актобе Мурат Журебеков рассказал, что на территории областного центра противопаводковые мероприятия идут согласно утвержденному плану работ. Продолжается повторная очистка ливневок и каналов, устройство новых, укрепление и наращивание существующих дамб, берегоукрепительные работы на реке Сазды.

Из наиболее подверженных подтоплению районов города повторно вывозят снег. По словам акима, количество задействованной спецтехники будет увеличено, на сегодня вывезено 154 тысячи кубометров снега.

Глава региона поручил акиматам города Актобе и районов области совместно с департаментом по ЧС усилить регулярный мониторинг паводковой ситуации, продолжить подготовку мостов, арычно-канальных систем, русел рек, гидротехнических сооружений и защитных дамб к пропуску повышенных объёмов талых и паводковых вод.



