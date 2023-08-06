Работы по откачке воды после дождя завершили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента по ЧС сообщили, что в Астане завершили работы по откачке воды после дождя, передает МИА «Казинформ».

«В 22:15 работы по откачке воды завершены. Задействованными силами и средствами столичного ДЧС откачано 910,8 кубических метров», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, после ливня, который прошел в Астане, на улицах города было задействовано более 100 единиц техники.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.