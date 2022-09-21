Работы по очистке рек Саздинка, Жинишке и Песчанка начнут в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов ознакомился с ситуацией на Саздинском водохранилище, реках Песчанка и Жинишке и поручил в сжатые сроки принять меры по их очистке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Руководство области держит на особом контроле вопрос, связанный с реализацией Дорожной карты противопаводковых мероприятий. Для региона данное направление приобрело актуальность после весенних паводков 2022 года.

«Обеспечение безопасности населения – основной вопрос. Мы изучили причины паводка 2017 года, проанализировали ситуацию текущего года, проконсультировались с экспертами и приняли решение приступить к очистке нескольких километров русел рек. Всем госорганам даны соответствующие поручения», - отметил Ералы Тугжанов.

На Саздинском водохранилище по указанию главы региона приступят к работам по очистке водоема от зарослей с привлечением специализированной техники. На реке Песчанка в районе моста на трассе Актобе-Орск, которая текущей весной впервые поднялась с 1993 года, воды нет, все поросло камышом и травой. Предстоящей весной это может создать серьезные проблемы для прохождения талой воды. В этой связи аким области поручил оперативно приступить к очистке территории реки с привлечением не менее 100 человек. Работы должны быть завершены в течение недели.

Также в числе проблемных участков - река Жинишке в районе моста проспекта Победы. После ремонта моста здесь планируется снести старый мост: жители неоднократно поднимали вопрос о том, что он представляет опасность для населения.

Аким области сообщил, что кроме мероприятий, которые будут организованы в целях очистки русел рек, ожидается принятие решений по созданию набережной на берегу реки Илек.

«В целом, проект по расчистке, дноуглублению и берегоукреплению шести рек, проходящих по городу Актобе, требует корректировки, ПСД уже направлена в центральные госорганы для согласования. Мы ждем их заключения. Проект должен быть возобновлен. Для снижения рисков возможного подтопления в весенний период 2023 года нами уже принимаются меры. Подготовка к весне должна быть начата сейчас, зимой будет поздно. На этой неделе начнем принимать конкретные меры по Саздинскому водохранилищу, рекам Жинишке и Песчанке. Население будет полностью проинформировано о принимаемых мерах по предупреждению паводка», - заключил Ералы Тугжанов.

Кадр из видео/ facebook.com/aktobeakparat



