Работы по обновлению лифтов в многоэтажках продолжат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городах Карагандинской области реализуется программа по обновлению лифтового хозяйства. В 2022 году в многоэтажных домах Караганды, Темиртау и Балхаша установили 53 подъемника. Эта работа продолжится. В областном центре в этом году планируется заменить 25 лифтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате представили Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года. Этот документ нацелен на увеличение доступа населения к качественным услугам, модернизацию сетей и очистных сооружений. Также включает меры, связанные с жилищным фондом: ремонт фасадов, кровель, лифтов, демонтаж аварийных и ветхих домов.

«В планах на 2023 год довести доступ населения к услугам водоснабжения в городах области до 98,8 %, в селах – до 93,7%. Предусмотрено 15 проектов по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Кроме того, в селах с населением менее 200 человек будут устанавливаться комплексы блок-модульной очистки воды», – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Кайрат Бегимов.

По его словам, в этом году запланировано девять проектов в сфере теплоснабжения. Их реализация позволит снизить износ сетей. А до 2026 года в этой сфере планируется 27 проектов.

В Караганде требуется реконструкция очистных сооружений, построенных в 1979 году. Проект запланирован на 2024–2026 годы. Ведется разработка технико-экономического обоснования.

Концепция развития ЖКХ также предусматривает увеличение охвата общедомовыми приборами учёта тепла и воды. К 2026 году уровень должен достигнуть 100 %.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил утвердить план мероприятий по техническому обследованию инженерных сетей и локальных теплоисточников. Также необходимо обследовать энергообъекты.





Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области