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    Работы по дроблению льда ведутся на водоемах Карагандинской области

    18 Марта 2020, 14:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается непрерывное ведение превентивных мероприятий по безопасному прохождению паводковых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работы по подрыву льда на водоемах области были начаты 5 марта. В основном дробление льда проводится у мостов, дамб для предупреждения заторов и безопасного пропуска паводковых вод.

    17 марта в Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах в целях предотвращения ледовых заторов проведены работы по дроблению льда на озере Карасор и на реке Нура вблизи п. Петровка.

    В целом, мероприятия по рыхлению льда запланированы на 20 участках в Каркаралинском, Бухар- Жырауском, Абайском, Жанааркинском, Осакаровском, Нуринском районах и в г. Караганде.

    Подрывы льда запланированы на реках Жарлы, Ежебай, Нура, Жаман-Сарысу, Каргалы, Улкенкундызды, Сабыркожа, Жаман, Куланотпес, Солонка, Сокур.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Другие государственные органы Паводок
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