Работы на шахте «Казахстанская» продолжаются - МЧС

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Работы на шахте «Казахстанская» продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



В 1 час 23 минуты на поверхность поднято тело последнего погибшего горнорабочего. Основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожаров в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей. Министром по ЧС Сырымом Шарипхановым ведется дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ. В частности, им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС о ходе работ, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожаров, высокой температуры в выработках на больших глубинах.

Министром по ЧС выражена благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ и поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожаров с соблюдением техники безопасности личным составом.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Вчера, 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.